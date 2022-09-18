HIMARS ЗСУ під загрозою – окупанти знайшли протидію в особі іранських БПЛА Shahed 136, чим їх можна збити?

Лише одна бригада втратила від атак іранських дронів 5 гармат та 2 БТР

4 самохідні артилерійські установки, 155-мм гаубиця М 777 та 2 БТР – такі втрати зазнали ЗСУ у зоні відповідальності 92-ї механізованої бригади. Про це The Wall Street повідомив начальник артилерії бригади полковник Родіон Кулагін.

Як пояснив журналістам Кулагін, іранські дрони літають зазвичай парами, після чого атакують ціль. Основною метою іранських БПЛА полковник назвав українську артилерію на тих напрямках, на яких окупанти поступаються ЗСУ у потужності та дальності артилерії.

Shahed – у чому їхня небезпека

Поява іранських ударних дронів у небі України не є несподіванкою, ще в серпні Washington Post повідомляв, що Іран поставив Росії партію БПЛА Mohajer-6 і Shahed. А вже у вересні іранське агентство новин Kayhan повідомило про продаж БПЛА неназваній іноземній країні. В Україні іранські дрони для маскування окупанти назвали "ГераньМ214".

БПЛА серії Shahed є ударними дронами та є небезпечними противниками для ЗСУ. Так, Shahed 136 несе від 4 до 8 ракет або бомб і може перебувати в повітрі до 24 годин з дальністю дії до 2000 кілометрів, щоправда, точних даних про цю модель немає.

Більш рання модель безпілотника Shahed-129 є неліцензійною копією американського БПЛА американського MQ-1 Predator (Хижак) і має трохи гірші характеристики – не більше 4 керованих бомб і дальність 1700 км. Але і цей дрон може перебувати в небі до 24 години.

Останнім на даний момент БПЛА серії Shahed є ударний дрон Shahed-191, що поступається за бойовими можливостями моделям з індексами 129 і 136 – всього 2 ракети, 1500 кілометрів дальності та не більше 5 годин у повітрі. Правда при цьому швидкість дрону становить близько 300 км на годину, проти 150 км у інших безпілотників цієї серії.

Такі високі показники іранських дронів викликані тим, що до рук виробників потрапили високі технології, що використовувалися в американському БПЛА MQ-1 "Predator" (Хижак).

Shahed – скільки коштують та як можна боротися?

Скільки саме дронів Росії закупила в Ірані невідомо, але їхня вартість явно немаленька, адже 1 "Хижачок", з якого власне і скопійовані іранські Shahed, коштує близько 4 мільйонів доларів США. З їхньою допомогою окупанти явно постараються знищити РСЗВ HIMARS.

Яким чином ЗСУ можуть боротися з іранськими дронами? Цих способів досить багато — удари зенітними ракетами, які ЗСУ проробляли вже як мінімум двічі, створення радіоперешкод, які можуть призвести до аварії дрону та інші. Наприклад, тих же "Хижаків" за роки експлуатації США втратили вже не один десяток.

Як показала війна, навіть найсучасніша російська техніка часто виходить з ладу, а то й просто поступається західним аналогам, що змушує окупантів купувати зброю в третіх країнах.