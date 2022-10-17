Київ зазнає масштабної атаки дронів: у столиці пролунали нові вибухи, є постраждалі

Тривога у Києві звучить понад дві години

Російські військові вранці 17 жовтня атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Атаки йшли хвилями — після перших вибухів трохи раніше сьомої ранку, ворог атакував знову — вже після восьмої години.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко — удар знову припав по Шевченківському району, в центрі міста де вибух пролунав півтори години раніше. Чи цілилися окупанти в те саме місце поки що невідомо. У перші вибухи приліт припав по нежитловій будівлі, але навколишні житлові будинки зазнали пошкоджень.

Навчальні заклади у Києві переведено на понеділок на дистанційний режим роботи. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, один із дронів міг ударити у житловий будинок.В КМВА Києва підтвердили приліт по житловій висотці.

Чотири вибухи підтверджено в столиці

Шевченківський район на карті Києва

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов опинився в епіцентрі вибухів у столиці.

На місці перших вибухів працюють пожежники та медики. Внаслідок атаки є постраждалі — про це повідомили у поліції, але кількість не уточнили. Наголошується, що їм на допомогу прийшли першими патрульні поліцейські, які прибули на місце.

Мер міста також опублікував уламки одне з дронів-камікадзе. На ньому видно напис "Герань-2", тому російські військові переназвали іранських "шахідів".

Уламки дрону-камікадзе у Києві

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні працюють сили ППО. Напередодні росіяни атакували дронами Київську область – влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Глава Офісу президента Андрій Єрмак вже відреагував на атаку росіян по столиці України закликавши дати країні більше систем ППО.