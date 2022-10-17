У Києві пролунали потужні вибухи — росія атакувала дронами (ексклюзивні відео)

Вибухи прозвучали в середмісті

У Києві вранці 17 жовтня пролунало кілька вибухів. Попередньо — столицю атакували іранські дрони-камікадзе, відомі як "шахіди". Після вибуху мешканці столиці спостерігають стовп диму.

Вибухи у місті підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що вибух пролунав у Шевченківському районі в центрі міста і закликав киян залишатися в укриттях, доки триває тривога. За кілька хвилин підтвердив, що в тому ж районі пролунав ще один вибух.

На місці "прильоту" дрона-камікадзе почалася пожежа. Повітряна тривога у Києві триває з 6:23 понеділка. За цей час надійшли повідомлення про кілька вибухів та роботу ППО проти дронів. На місці прильотів працює ДСНС.

Менш як тиждень тому Київ і, зокрема, Шевченківський район росія вже атакувала — тоді від удару в ранковий час пік на вулиці загинуло багато людей. Тоді, 10 жовтня внаслідок потужного з початку вторгнення в Україну обстрілу з боку росії загинули не лише кияни — ворог атакував мирних громадян і міську інфраструктуру і в Дніпрі, і в інших населених пунктах.