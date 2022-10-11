Ракетний удар по Україні: у МВС розповіли, скільки людей загинуло

У МВС кажуть, що обстріл 10 жовтня можна порівняти лише з обстрілом 24 лютого

Вранці та вдень 10 жовтня російські окупанти здійснили масштабний обстріл території України, внаслідок чого 14 людей загинули та ще 97 отримали поранення.

Як повідомив в ефірі телемарафону голова МВС Денис Монастирський, настільки масштабний обстріл в Україні спостерігається вперше після 24 лютого, а якщо зважити на те, що його метою була енергетична інфраструктура, то його можна назвати "енергетичним тероризмом".

"Зараз є обстріли у 12 регіонах, ми зафіксували 74 обстріли на цю годину. На жаль, є підтверджені 14 загиблих та 97 травмованих осіб", — сказав він.

Він також додав, що наслідки ударів по критичній інфраструктурі планують усунути протягом найближчої доби. При цьому він наголосив, що цей удар є атакою не лише на енергобезпеку України, а й усієї Європи, оскільки уряду довелося призупинити експорт електроенергії.

За словами Монастирського, у різних областях було ліквідовано 30 пожеж, а близько 1300 населених пунктів залишаються без світла.

У Дніпропетровській області, каже він, без електрики залишилися чотири шахти, в яких перебували 854 гірники, 118 з них досі не підняли на поверхню.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня Україна зазнала сильного ракетного обстрілу, який можна порівняти з обстрілом 24 лютого. Внаслідок цього постраждала низка українських міст, включаючи й Київ.

Через пошкодження об’єктів інфраструктури Міненерго довелося оголосити про рішення призупинити експорт електроенергії.