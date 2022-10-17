Агонія росії: Єрмак відреагував на атаку дронами на Київ

Україні необхідно більше систем ППО, щоб забезпечити безпеку громадян

Рано-вранці 17 жовтня в Києві в центрі міста пролунали вибухи і піднявся стовп диму. Підтверджено щонайменше два — міський голова Віталій Кличко повідомив про атаку на Шевченківський район столиці.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вже прокоментував атаку з боку росії. "Такі дії схожі на агонію", написав він у Телеграм. Він підтвердив, що напад на Київ здійснили дрон-камікадзе.

Єрмак також закликав дати Україні більше системи протиповітряної оборони і якнайшвидше, адже наша країна не має часу на зволікання.

Повідомлення Єрмака про вибухи у Києві

Раніше повідомлялося, що Київ частково закрили антидронним куполом. Їм прикрито особливо важливі об’єкти, але на повний монтаж системи потрібно близько двох років.

Імовірне фото біля місця прильоту

Тим часом тривога в Києві триває близько години — повідомляється про можливість нової атаки дронами-камікадзе. Нагадаємо, через них в Україні тривоги останнім часом тривають довше — у ЗСУ повідомили, що безпілотники до мети рухаються повільніше за ракети і можуть маневрувати в польоті. Окрім дронів-камікадзе, які тероризують українців, Іран може передати росії та балістичні ракети дальністю у кілька сотень кілометрів.