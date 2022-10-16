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Не тільки дрони-камікадзе: Іран може передати росіянам ще більш небезпечне озброєння

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мова про балістичні ракети середньої дальності Новина оновлена 16 жовтня 2022, 13:53
Мова про балістичні ракети середньої дальності

Їх ворожа армія може отримати на додачу до дронів-камікадзе, якими росіяни атакують Україну

Влада Ірану може передати російській стороні не тільки небезпечні дрони-камікадзе Arash 2, які вважаються значно потужнішими за "шахіди", а й балістичні ракети дальністю від 300 до 700 кілометрів.

Таку інформацію у неділю, 16 жовтня, отримало видання The Washington Post. За інформацією джерел, Іран таємно погодився відправити Кремлю перші ракети класу "земля-земля" їх виробництва.

Видання пише, що Тегеран ще 18 вересня відправив у Москву своїх представників, щоб узгодити умови додаткових постачань зброї. У списку фігурували балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar — обидва види класу "земля-земля". На додачу до безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136, якими росіяни атакували міста України десятки разів.

Варто зазначити, що балістичні ракети іранського виробництва типу Fateh-110 мають дальність 300 кілометрів, а четверте їх покоління має ще й підвищену точність. Що стосується ракет Zolfaghar, то вони здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Нагадаємо, що при цьому іранська влада спростовує постачання будь-якого озброєння для армії РФ. А дані про отримання країною-агресором безпілотників їх виробництва у МЗС Ірану взагалі назвали "необґрунтованими". Цілком ймовірно, що таким чином влада країни намагається мінімізувати проблеми всередині країни. Про їхні причини детально розписано у нашому матеріалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим іранський безпілотник Mohajer відрізняється від Shahed. Додамо, що обидва види дронів російські окупанти застосовували проти України.

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#Росія #Іран #Зброя #Балістичні ракети