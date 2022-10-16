Потужніші та небезпечніші, ніж "шахіди": які ще безпілотники росія могла купити у Ірану

Технічне забезпечення російської армії настільки погане, що Москва побирається в інших країнах-ізгоях

Регулярні ракетні атаки росіян нещодавно були "розбавлені" постійним підльотом безпілотників-камікадзе до мирних міст України. Різноманітність подібного озброєння в окупантів є, але днями з’явилися чутки, нібито Іран готовий поповнити їхні запаси ще одним варіантом — дроном-камікадзе Arash 2. Вважається, що подібний БПЛА значно потужніший, ніж вже знайомі українцям "шахіди", а тому може нести більшу небезпеку.

"Телеграф", посилаючись на інформацію Інституту вивчення війни та дані з відкритих джерел, розповість, у чому особливості такого безпілотника і чи варто серйозно турбуватися через його наявність у ворожої армії. Підкреслимо, що офіційного підтвердження щодо придбання "арашів" у Тегерана Москвою поки не було.

Як відзначають аналітики ISW, росія має велику проблему з твором власних БПЛА, зокрема через обмеження в постачанні мікроелектроніки (чіпів) з-за кордону. Це справді критично б’є військово-промисловим комплексом, тому доводиться закуповувати вже виготовлене озброєння в інших країнах.

Arash-2 на позиціях

"росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Що відомо про іранське БПЛА?

Вважається, що Arash-2 є дроном-камікадзе, який здатний працювати на далеких відстанях. Офіційно з’явився у полі зору військових аналітиків лише у 2022 році, хоча вже близько двох років може успішно застосовуватися Іраном під час атак на Ізраїль.

Це вже друга модифікація безпілотника, його перша версія (відповідно Arash-1) не могла часто змінювати напрямок руху, перш ніж вразити ціль. БПЛА, угоду про купівлю яких могла укласти Москва, мають таку можливість.

За потреби такі дрони здатні долати до 2000 км, розвиваючи швидкість до 100 км/год. Вище ніж на 5 км піднятися вони не можуть, хоч і працюють відразу на кількох двигунах, два з яких на твердому паливі.

Запуск Arash-2 з морської платформи

Збоку Arash-2 чимось схожий на крилату ракету, проте в "розмаху крил" досягає 4,5 м. При цьому безпілотник обладнаний спеціальними тепловізорами та оптичними сканерами, що дозволяють захоплювати цілі різних видів. Може застосовуватися для придушення систем протиповітряного захисту та визначати, де знаходяться радари чужої армії.

Запуск дронів зазвичай відбувається з платформи, що транспортується, на якій закріплюється спеціальний контейнер. Крім цього, його можна запускати і з кораблів завдяки зручності пересування.

Нагадаємо, що окрім уже звичних українцям "шахідів", росія також використовує проти наших громадян і БПЛА Mojahed. Ми вже розповідали про його головні характеристики.

Також ми розповідали, як за допомогою комплексу Hawk від західних партнерів Україна здатна посилити свої системи ППО.