Україна отримає від Іспанії нову зброю: чим комплекс Hawk важливий для системи ППО

Українські зенітники зможуть ретельніше закривати небо над Україною від російських снарядів

Збройні сили України незабаром поповнять свою технічну базу чотирма новими системами Hawk, які нашій країні передає Іспанія. За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, їх застосовуватимуть у протиповітряній обороні країни. Це дозволить давати більш ефективну відсіч російським ракетним атакам.

Анонсував приїзд нового озброєння міністр на особистому Twitter-акаунті. Він підкреслив, що подібне постачання стало можливим завдяки швидкій реакції іспанського Міноборони на запит від України під час шостого засідання робочої групи "Рамштайн".

"На шляху ще більше систем Hawk, — також додав Резніков. —Зараз протиповітряна оборона — пріоритет не тільки для України, але і для всієї Європи".

Таким чином, наша країна може сподіватися, що після першої партії в чотири комплекси Hawk підуть і інші. Скільки всього подібних систем може отримати наша армія, не уточнювалося.

Зазначимо, що Hawk – не зовсім назва системи ППО. Точніше буде говорити про MIM-23 HAWK — американські зенітні ракети, які мають середній радіус дії. Розроблені ще у 1960-х роках, ці снаряди постійно покращувалися та модифікувалися. Наразі вони мають відмінний радіоелектронний бар’єр, що дозволяє бити такими ракетами не тільки безпосередньо по ракетах чи дронам, але й знищувати російські глушилки.

Вага однієї ракети Hawk 590 кг, завдовжки вона перевищує 5 метрів. Одна лише її боєголовка важить 53 кг. Снаряд здатний працювати на відстань до 45-50 км, розвиваючи швидкість 2,4 маху (2940, км/год).

Раніше "Телеграф" розповідав, яку користь мають реактивні системи залпового вогню MARS II, які Україні пообіцяла передати Німеччина. До речі, це постачання теж відбувається у рамках "Рамштайну".