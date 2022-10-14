Ідеальні для українських богів війни: чим цікаві німецькі РСЗВ MARS ІІ

За допомогою подібної техніки можна дистанційно замінувати позиції противника

Шосте засідання робочої групи "Рамштайн" закінчилося днями, а Україні вже кілька країн пообіцяли найближчим часом доставити нові партії зброї для боротьби з російськими окупантами. Серед відданих союзників виявилася і Німеччина, представники яких анонсували постачання реактивних систем залпового вогню MARS II.

Чим так цікава ця техніка, названа на честь римського бога війни, і які основні характеристики вона має, сьогодні розповість "Телеграф". Зазначимо, що за даними "Армія Inform", така РСЗВ практично повністю копіює M270 MLRS, але на відміну від американського варіанту вона більша і важча.

Що це за техніка та де можна застосовувати?

В абревіатурі РСЗВ сказано вже дуже багато — за допомогою залпового вогню ефективно знищуються підрозділи та техніка противника, також руйнуються артилерійські батареї, протиповітряна оборона та пункти зв’язку ворожої армії. Крім цього MARS II може використовуватися як дистанційного мінування місцевості. Це дуже зручно при ймовірному наступі супротивника, якщо потрібно виграти певний час.

MARS II у роботі

Загалом подібна система є симбіозом пускової установки, яка працює на гусеничній шасі від американської БМП М2 Bradley, апаратури управління вогнем і безпосередньо машини, яка здійснює транспортування. В якості снарядів використовуються некеровані ракети калібру 240 мм.

Артилерійська частина MARS II складається з двох одноразових контейнерів по шість склопластикових труб, що змонтовані в коробчатому броньованому корпусі. Вони знаходяться на поворотній платформі, прикріпленій до гусеничного шасі. Тут же розташований механізм заряджання. Перезарядку здійснюють у горизонтальному положенні арт-частини системи.

Така РСЗВ допоможе українцям більш ефективно мінусувати окупантів.

Екіпаж, який забезпечує роботу РСЗВ, має складатися із трьох осіб. Це командир, водій та коригувальник вогню. Їхня кабіна має систему колективного захисту, що не дозволяє зброї масового ураження нашкодити військовим.

Основні характеристики

Зазначимо, що одна РСЗВ Mars II є дуже важкою технікою — її маса дорівнює 26,6 т. Довжина військової техніки досягає 6,97 м, ширина — 2,94 м. Заряджається подібна система 12 ракетами, які мають або кумулятивно-уламкові бойові частини, чи касетні.

Найчастіше подібний снаряд важить близько 107 кг і може бити на відстань до 40 км. Також у цій РСЗВ можна використовувати некеровані ракети типу TGW, які самостійно наводяться на потрібний об’єкт. Подібні снаряди здатні долати відстань до 45 км та важать також 107 кг.

Важливо той момент, що якщо в такому озброєнні використовувати керовані ракети GMLRS, то позиції ворога можна вражати і за 70 км від місця розташування самої техніки. Німецька РСЗВ здатна витримати подібну роботу завдяки наявності нової європейської системи управління вогнем.

Повний розряд однієї обойми MARS II відбувається за 1 хвилину (60 секунд).

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає російська САУ "Малка", яку можна використати для стрілянини ядерною зброєю. До слова, одну з таких наші ЗСУ знищили на фронті під час боїв.

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