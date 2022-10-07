Вже не вистрілить – ЗСУ знищили техніку, здатну стріляти тактичною ядерною зброєю

Техніка здатна вистрілити ядерним боєприпасом була знищена ЗСУ на півдні

Під час наступу на Херсонщині, ЗСУ не лише звільняють населені пункти, а й знищують ворожу техніку, яка може бути використана, зокрема, для завдання ядерного удару.

Так, як повідомляє Телеграм-канал "Стратегічного командування ЗСУ", там було знищено самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7М "Малка". Її особливістю і те, що може стріляти тактичними ядерними боєприпасами потужністю до 2 кт (2000 тонн тротилу).

Був "Півонія" — стала "Малка"

Хоча окупанти нещодавно, в 2020 році гордо заявили про прийняття на озброєння однієї з найпотужніших гармат у світі, САУ 2С7М "Малка", модернізація була дуже умовною. Техніка отримала нові коробки передач та агрегати енергозабезпечення, прилади спостереження, апаратуру внутрішнього зв’язку та радіостанцію.

Насправді, цей піар був частиною спроби надати нове життя САУ розробки та виробництва ще 70-х років. Йдеться про 203-мм САУ 2С7 "Піон", виробництво якої почалося ще в 1975 році за СРСР.

Через 11 років САУ модернізували, давши їй потужніший двигун, і в 1986 році прийняли на озброєння вже під назвою "Малка". Хоча по суті це було колишнє САУ із 203-мм знаряддям. Цим же знаряддям артустановка озброєна ы зараз, хоч і пройшла чергову "модернізацію".

Знищена ЗСУ "Малка" на Херсонщині

Сама 203-мм гаубиця є одним із найпотужніших наземних артилерійських знарядь серійного виробництва та дає можливість "Малці" вражати цілі на відстані до 47 км. Але через свої розміри має низку недоліків:

гармату не встановлено у башті, якої немає, а кріпиться прямо до корпусу, що робить її вразливою до пошкоджень і не дає жодного захисту екіпажу під час стрілянини;

через габарити САУ здатна перевозити в корпусі до 8 снарядів, тобто її має супроводжувати транспорт із боєприпасами, що робить її вкрай неавтономною. При цьому скорострільність гармати становить 2 постріли за хвилину, тобто свій боєзапас "Малка" може вистрілити за 4 хвилини.

Основна небезпека "Малки" в тому, що її гармата може стріляти 203 мм ядерним снарядом 3БВ2 з дальністю пострілу від 18 до 30 км і потужністю в 2 кт, тобто 2000 тонн тротилу.

Чим небезпечні тактичні ядерні боєприпаси Росії і з чого їх можуть використовувати по Україні крім "Піона" та "Малки", "Телеграф" писав раніше.