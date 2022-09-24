Від міномета до ракети – що таке тактична ядерна зброя і з чого її можуть застосувати по Україні

Проти України Росії може застосувати тактичну ядерну зброю, якою можна вистрілити зі звичайної гармати і навіть міномета

Після оголошення часткової мобілізації в Росії, в руках диктатора володимира путіна залишається лише один останній аргумент — ядерна зброя, чиє застосування може бути реальним, але потягне за собою для Росії і особисто путіна багато наслідків.

Що таке ядерна зброя?

Водночас це не знижує небезпеки застосування так званої "тактичної ядерної зброї" (ТЯО), що відрізняє меншою потужністю – до 100 кілотонн тротилу (еквівалент вибуху 100 тисяч тонн тринітротолуолу).

За даними західних розвідок, якщо загальна кількість ядерних боєголовок і боєприпасів у Росії оцінюється близько 6000 одиниць, тактичних їх близько 2000.

Як і потужнішим ядерним зарядам, тактичним властиві ті самі вражаючі елементи:

об’ємний вибух у вигляді вогняної кулі;

вибухова хвиля;

проникаюча радіація;

електромагнітний імпульс;

радіоактивні опади із хмар.

Але, як і передбачає приставка "тактичне", масштаб руйнувань від ТЯО значно нижчий, наприклад, вибух заряду в 20 кт (20 тисяч тонн тротилу — середній показник для зарядів ТЯО) дає повне знищення всього в радіусі близько 1 км.

Стратегічне ядерну зброю потужністю в 20 Мт (20 млн тонн тротилу — потужний заряд, що лише в 3 рази поступається найпотужнішій Цар-бомбі, підірваній СРСР у 1961 році) дає повну руйнацію в радіусі 10 км.

Для порівняння, потужність бомб, застосованих проти Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року, становила 18 та 21 кт відповідно.

Авіація, ракети, гаубиці та міномети – з чого Росія може атакувати Україну ТЯО

При цьому перевагою ТЯО є його компактність, що дозволяє застосування не тільки у вигляді авіабомб та ракет, як стратегічних ядерних зарядів, а й з артилерії та мінометів.

ТЯО може бути доставлено до мети за допомогою авіабомб на ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ, Су-35С та інших. Також це можуть крилаті ракети Х-55, Х-102, "Калібр", "Іскандер-К", "Циркон", протикорабельні П-500/700/800/1000.

Крім того, існують і ядерні боєприпаси для артилерії, наприклад:

152-мм ядерний снаряд 3БВ3 потужністю 2,5 кт, яким можуть стріляти артилерійські гармати калібром 152 мм, такі як САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акація, гармата-гаубиця Д-20 та 2С5 Гіацинт;

203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Півонія" та гаубиці Б-4М з дальністю пострілу від 18 до 30 км і потужністю в 2 кт;

а також 240-мм мінометна міна 3БВ4 для 240-мм міномета М-240, що буксирується, і його самохідної версії 2С4 "Тюльпан", потужністю в 2 кт і дальністю стрільби від 9,5 до 18 км.

Також є 180-мм снаряд ЗБВ1 для 180-мм гармату С-23 та МК-3-180, правда С-23 офіційно є лише на озброєнні союзника путіна – Сирії, а МК-3-180 є застарілою корабельною гарматою, також знятою з озброєння.

Цікаво, що буквально в серпні на військово-технічному форумі "Армія-2022" у Москві, відвідувачам показали малогабаритну ядерну зброю, зокрема 152-мм ядерний снаряд РД4-01 для 152-мм гармати-гаубиці Д-20 та 203-мм. снаряд РД5-1.

Ядерний снаряд на форум "Армія-2022"

Тим часом, за даними ЗМІ, кремль попереджено про наслідки застосування проти України ТЯВ.