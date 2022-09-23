США таємно попереджають кремль про наслідки ядерного удару - про що дізнались ЗМІ

Американські експерти-ядерники стурбовані погрозами росії

Сполучені Штати протягом кількох місяців відправляли кремлю приватні повідомлення з попередженням керівництва російської федерації про серйозні наслідки, які матиме застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє американська газета "The Washington Post" з посиланням на джерела.

Вони підкреслюють, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила навмисно розпливчасто попереджати про наслідки ядерного удару, тому москва переймається тим, як може відреагувати Вашингтон.

"Державний департамент брав участь у приватному спілкуванні з Москвою, але офіційні особи не сказали, хто передав повідомлення або обсяг їхнього змісту. Незрозуміло, чи надіслали Сполучені Штати нові приватні повідомлення за кілька годин після того, як президент росії володимир путін оприлюднив свою останню завуальовану ядерну погрозу під час виступу, в якому оголосив про часткову мобілізацію вранці в середу", — зазначили у виданні.

Протягом багатьох років американські експерти-ядерники турбувалися про те, що росія може використовувати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яка іноді називається "ядерною зброєю поля бою", щоб закінчити війну на своїх умовах.

Представники адміністрації Байдена розповіли, що це не перший раз, коли російське керівництво погрожує застосувати ядерну зброю з початку війни 24 лютого, і заявили, що немає жодних ознак того, що росія переміщує свою ядерну зброю, готуючись до удару.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал української армії Микола Маломуж розповів, чому путін навряд чи наважеться на ядерний удар.