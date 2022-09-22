путін навряд чи наважиться ядерний удар: колишній керівник розвідки назвав причини

Для використання ядерної зброї рішення повинні приняти безліч людей

У середу, 21 вересня, президент російської федерації володимир путін у черговий раз погрожував світу ядерною війною через свої невдачі на війні з Україною. На тлі цього важко зрозуміти, чи можливо це насправді, адже спрогнозувати дії російського диктатора не завжди легко. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал української армії Микола Маломуж в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив і свою думку, повідомивши, що насправді використання ядерної зброї є складнішим і не залежить повністю від президента рф.

"Він знає, що чітко всі ядерні системи, в першу чергу тактичні, балістичні, шахтні, наземні (а також ті, які знаходяться на пересувних платформах і містяться на базі Військово-морських сил росії), в режимі онлайн відслідковуються системами контролю США, Британії, країн НАТО", — зазначає Маломуж.

Крім того, китайські засоби також слідкують за ядерними системами, адже якщо ядерна зброя буде використана, то це торкнеться всіх країн світу, і жертви будуть всюди.

"Навіть й оточення путіна, яке бачить, як він втягує їх у вир війни та відповідальності не тільки перед міжнародними судами, а просто в фізичне знищення їх, сімей і т.д., будуть проти. Це надзвичайно потужна мотивація, щоб не виконати будь-які вказівки путіна по застосуванню ядерної зброї і вищим командним складом, і безпосередньо тими операторами, які сидять на ядерних об'єктах. Я знаю добре ці системи, тому що з радянського періоду вони мало в чому змінилися (лише трохи вдосконалилися)", — наголошує генерал.

Він підкреслює, що використання ядерної зброї — це цілий каскад рішень від президента до міністра оборони, начальника генштабу, командирів військ тощо. Є приблизно десять рівнів, які мають погодитися виконати це завдання і, якщо навіть один з цих секторів відмовиться, то тактична або стратегічна ядерна зброя не буде використана.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розповів, чи вірить у використання росією ядерної зброї і хто їй може завадити.