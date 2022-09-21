Зеленський розповів, чи вірить у ядерний удар росії по Україні

Зеленський вважає, що ризики ядерного удару рф існують

Президента України Володимира Зеленського не збентежили ядерні погрози глави кремля володимира путіна, який зробив низку гучних заяв у середу, 21 вересня.

Про це повідомляє німецьке видання bild, яке поспілкувалось із Зеленським напередодні. За словами президента України, кривавий диктатор не сказав нічого нового, проте ризики все ж таки є. Верховний головнокомандувач вважає, що світ не дасть путіну застосувати зброю масового знищення. Крім того, глава української держави додав, що Заходу варто жорсткіше реагувати на ядерний шантаж рф, адже після України росія може захотіти частину Польщі.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю. Однак ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в середу путін також оголосив про часткову мобілізацію в рф. За словами міністра оборони росії сергія шойгу, влада рф хоче призвати на службу 300 тисяч людей.