путін все ж звернувся до росіян: в росії оголошено часткову мобілізацію (відео)

Російський лідер багато мовив про "неонацистів", які нібито "захопили владу" в Україні

Вранці в середу, 21 вересня, російський кривавий диктатор володимир путін все ж звернувся до російських громадян, як і було анонсовано раніше. Його виступ транслює більшість російських телеканалів, привертаючи увагу росіян до активних бойових дій, які принесла армія рф на територію України.

"Телеграф" відстежує у прямому режимі виступ путіна, фіксуючи головні його висловлювання.

Окрім іншого, варто відзначити, що одне з головних рішень російського лідера — оголошення часткової мобілізації громадян росії. Зараз під неї мають підпасти громадяни, які "зараз перебувають у запасі і передусім ті, хто проходив службу в лавах російських Збройних Сил".

"Призову на військову службу підлягатимуть тільки громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід, — заявив володимир путін. — Призвані на військові службу. перед відправкою в частині обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

Також він додав, що указ про часткову мобілізацію росіян уже підписано. Сам процес має стартувати з сьогодні, 21 вересня 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Офісі Президента України відреагували на затримку, а потім і перенесення виступу путіну, раніше запланованого на вечір 21 вересня. На думку Михайла Подоляка, лідера Кремля могли спочатку зупинити гострі попередження Заходу.

До речі, своє невдоволення підтримкою "референдумів" росією спочатку висловили США. Слідом за Вашингтоном на ситуацію відреагував і президент Туреччини Реджеп Ердоган.