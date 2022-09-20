Ердоган після розмови з Зеленським жорстко висловився щодо "референдумів"

Туреччина не визнає "референдуми", які проведуть на окупованих територіях України

У вівторок, 20 вересня, на 209-й день повномасштабного вторгнення рф президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на оголошення так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

З відповідною заявою глава Турецької Республіки виступив у вівторок на сесії Генасамблеї ООН, повідомляє minval.az. Він зазначив, що Туреччина ніколи не визнає результатів псевдореферендумів.

Додамо, що перед цим Ердоган провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив глава держави у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини. Обговорили актуальні безпекові питання", — написав Зеленський у мікроблозі.

Зазначимо, Ердоган у серпні заявляв, що росія має повернути Україні Крим. При цьому президент Туреччини виступає за переговорний процес між Києвом та москвою. Для цього він готовий організувати майданчик для зустрічі між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, на саміті ШОС у Самарканді (Узбекистан) Ердоган публічно принизив путіна. Після зустрічі з головою кремля глава Турецької Республіки заявив, що кривавий диктатор нібито хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні.