У Ердогана з’явився конкурент: ще одна країна хоче організувати зустріч Зеленського з путіним

Обидва президенти запрошені на саміт "Великої двадцятки", який пройде у листопаді на Балі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган давно пропонує свою допомогу в організації зустрічі українського президента Володимира Зеленського з диктатором росії володимиром путіним для переговорів про завершення війни. Тепер у нього з’явився конкурент. Аналогічну пропозицію висунула Індонезія, яка у листопаді прийматиме саміт "Великої двадцятки".

Про це заявив посол Індонезії в росії Хосе Таварес, передає пропагандистське агентство РІА "Новости". "Це було б чудово — майданчик є. Якби вони використали цей майданчик, це було б чудово, і Індонезія готова сприяти цьому питанню", — сказав дипломат.

При цьому він наголосив, що Індонезія також підтримує аналогічну ініціативу Туреччини, проте пропонує скористатись нагодою участі обох президентів у саміті G20. "Ми сподіваємося, що якщо вони захочуть використати для зустрічі майданчик саміту G20 на Балі, то чому б і ні? Це чудова нагода", — сказав Таварес.

Як повідомляв "Телеграф", саміт "двадцятки" на Балі має відбутись 15-16 листопада. Оскільки росію з організації не виключили, то путін має намір відвідати захід. Разом з тим, запрошення на саміт від індонезійського президента Джоко Відодо отримав і Володимир Зеленський. Участь українського лідера підтримують зокрема США. Зустріч президентів Індонезія пропонує провести на полях. Однак Зеленський останнім часом усі свої зарубіжні виступи та промови організовує виключно по відеозв’язку, адже він не покидає території воюючої України.