У Эрдогана появился конкурент: еще одна страна хочет организовать встречу Зеленского с путиным

Оба президента приглашены на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре на Бали

Президент Турции Реджеп Эрдоган давно предлагает свою помощь в организации встречи украинского президента Владимира Зеленского с диктатором россии владимиром путиным для переговоров о завершении войны. Теперь у него появился конкурент. Аналогичное предложение выдвинула Индонезия, которая в ноябре будет принимать саммит "Большой двадцатки".

Об этом заявил посол Индонезии в россии Хосе Таварес, передает пропагандистское агентство РИА "Новости". "Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова содействовать этому вопросу", — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Индонезия также поддерживает аналогичную инициативу Турции, однако предлагает воспользоваться случаем участия обоих президентов в саммите G20. "Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это отличный случай", — сказал Таварес.

Как сообщал "Телеграф", саммит "двадцатки" на Бали должен пройти 15-16 ноября. Поскольку россию из организации не исключили, путин намерен посетить мероприятие. Вместе с тем приглашение на саммит от индонезийского президента Джоко Видодо получил и Владимир Зеленский. Участие украинского лидера поддерживают в частности США. Встречу президентов Индонезия предлагает провести на полях. Однако Зеленский в последнее время все свои зарубежные выступления и речи организует исключительно по видеосвязи, ведь он не покидает территорию воюющей Украины.