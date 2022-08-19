У Байдена сделали интересное заявление насчет встречи Зеленского и путина

В США считают, что президенту Украины надо выступить на саммите в Индонезии

Президент США Джо Байден считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен присутствовать на саммите лидеров "большой двадцатки".

Как сообщает Bloomberg, об этом Байден заявил после того, как президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский диктатор владимир путин намерен присутствовать на саммите.

В сообщении, распространенном Советом национальной безопасности США, говорится, что глава Белого дома публично заявил, что против визита путина на саммит G-20 из-за его войны против Украины. Однако в Вашингтоне считают, что если российский диктатор действительно будет брать участие во встрече, то там должен принять участие и Зеленский.

Стоит отметить, что в этом году саммит G-20 пройдет на Бали (Индонезия) в ноябре. Президент страны Джоко Видодо ранее сообщил, что ожидает визита путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

"Си Цзиньпин приедет. Президент путин также сказал мне, что он приедет", — сказал он.

На Западе считают, что россия должна стать изгоем из-за вторжения в Украину, однако страны вроде Индии и Индонезии предпочитают сохранять нейтралитет и не поддерживают эту идею.

Еще в марте Байден сообщил, что считает необходимым исключить россию из G-20, однако отметил, что ряд других стран, вроде Индонезии, с этим не соглашаются. Пока неизвестно будет ли американский президент лично присутствовать на саммите в этом году.

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Как сообщалось ранее, источники "Телеграфа" рассказали, что Зеленский не будет принимать участие в саммите, если война россии против Украины к тому времени не закончится и там будет путин.