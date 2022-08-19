У Байдена зробили цікаву заяву щодо зустрічі Зеленського та путіна

У США вважають, що президенту України треба виступити на саміті в Індонезії

Президент США Джо Байден вважає, що президент України Володимир Зеленський має бути присутнім на саміті лідерів "великої двадцятки".

Як повідомляє Bloomberg, про це Байден заявив після того, як президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що російський диктатор володимир путін має намір бути присутнім на саміті.

У повідомленні, поширеному Радою національної безпеки США, йдеться, що глава Білого дому публічно заявив, що проти візиту путіна на саміт G-20 через його війну проти України. Однак у Вашингтоні вважають, що якщо російський диктатор справді братиме участь у зустрічі, то там має взяти участь і Зеленський.

Варто зазначити, що цього року саміт G-20 пройде на Балі (Індонезія) у листопаді. Президент країни Джоко Відодо раніше повідомив, що очікує на візит путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент путін також сказав мені, що він приїде", — сказав він.

На Заході вважають, що росія має стати ізгоєм через вторгнення в Україну, проте країни на кшталт Індії та Індонезії вважають за краще зберігати нейтралітет і не підтримують цієї ідеї.

Ще в березні Байден повідомив, що вважає за необхідне виключити росію з G-20, проте зазначив, що низка інших країн, на зразок Індонезії, з цим не погоджуються. Поки невідомо, чи буде американський президент особисто присутній на саміті цього року.

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Як повідомлялося раніше, джерела "Телеграфа" розповіли, що Зеленський не братиме участі в саміті, якщо війна росії проти України на той час не закінчиться і там буде путін.