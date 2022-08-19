Эрдоган заявил о серьезном предложении, которое сделал Зеленскому

Президент Турции повторил свое заявление о готовности предоставить площадку для мирных переговоров

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который накануне встречался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во Львове, сделал ему предложение, о котором сообщала турецкая пресса. По словам Эрдогана, он действительно пригласил Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

Об этом Эрдоган заявил в ходе общения с прессой по итогам своей встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает CNN Turk. Турецкий президент также заявил о своем намерении в ближайшее время обсудить с путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая длится уже около полугода… Я заявил, что мы будем продолжать содействовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал путину во время своего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что во время трехсторонней встречи речь шла также об активизации экспорта украинского зерна морским путем и помощи Турции в восстановлении Украины. "Господин Зеленский выразил удовлетворение активной поддержкой и дипломатическими усилиями нашей страны", — сказал турецкий президент.

Относительно ситуации на ЗАЭС Эрдоган подчеркнул, что за безопасностью ядерного объекта должно следить МАГАТЭ. Он также уточнил, что его слова: "Мы не хотим снова пережить Чернобыль", прозвучали в ответ на просьбу Зеленского помочь разминированию станции. "Мы обсудим этот вопрос с путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы россия сыграла свою роль в этом отношении в качестве важного шага к миру во всем мире. Им нужно сделать этот шаг", — подчеркнул президент Турции. Он также указал, что у Украины есть соответствующие специалисты и достаточный военный контингент в Запорожье, который могли бы обеспечить полноценную и безопасную работу ЗАЭС.

Как сообщал "Телеграф", аналитики призывают не слишком доверять миротворческим усилиям Эрдогана, поскольку подозревают его в приверженности кремлю и путину.