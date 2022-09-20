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путін хоче швидше закінчити війну? Ердоган відзначився гучною заявою

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Турецький лідер так чи інакше постійно впливає на взаємини України та Росії Новина оновлена 20 вересня 2022, 08:43
Турецький лідер так чи інакше постійно впливає на взаємини України та Росії

Ердоган продовжує називати путіна своїм "хорошим другом", хоча той і розв’язав кровопролитну війну в суверенній державі

Президент Туреччини Реджем Тайіп Ердоган, який нещодавно публічно принизив російського диктатора путіна, знову заговорив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україну. Політик вельми дипломатично оминає тему того, хто має стати переможцем у цій битві, натомість підкреслюючи бажання встановити мир у нашій країні. При цьому він підтримує повернення всіх захоплених рф земель, включаючи Кримський півострів.

Про це Ердоган розповів у свіжому інтерв’ю телеканалу PBS, повідомляє "Телеграф". На його думку, конфлікт, який закінчується людськими жертвами, має бути закінчений якнайшвидше, щоб не допустити нових втрат.

Турецький лідер вважає, що у питанні завершення війни дуже і дуже важливою буде позиція росіян. При цьому він запевняє, що путін нібито готовий укласти "мирову".

"В Узбекистані я зустрівся з президентом путіним, і ми вели з ним досить обширні дискусії. І він фактично демонструє мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше, — говорить Ердоган. — Це було моє враження, бо те, як зараз йдуть справи [ймовірно, на фронті — ред.], є дуже проблематичним".

Політик додав, що між рф та Україною готується масштабний обмін заручниками — йдеться про 200 людей (невідомо, з обох боків чи з кожної). Подібний крок Реджеп Ердоган називає дуже значним у просуванні до миру.

Важливо відзначити, що у питанні деокупації територій Ердоган повністю підтримує Україну.

"Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Пан путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Захоплені землі будуть повернуті Україні", — наголошує він.

При цьому з Кримом питання є складнішим, але Ердоган продовжує наполягати на тому, що півострів має бути повернутий законному власнику, яким, згідно з ООН, і є Україна. На жаль, на цю тему путін не демонструє зацікавленості, починаючи з 2014-го.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у Кремлі можуть погодитись на мирні переговори з Україною і що це може дати нашому супротивникові.

Також ми писали, як змінилася українська риторика у спілкуванні із Заходом щодо вимог щодо отримання озброєння.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Війна #Реджеп Тайіп Ердоган