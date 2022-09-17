Україна змінила тактику у переговорах щодо постачання зброї
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Ймовірно, частина зброї надійде до України вже після завершення війни
Україна змінила підхід до постачання зброї та замість публічного запиту просунутих систем озброєння в США почала вести переговори про довгострокові контракти на постачання.
Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела в українському уряді, Пентагоні та оборонному секторі США, йдеться про винищувачів F-16, системи ППО Patriot, а також ударні БПЛА Gray Eagle.
Зазначається, що зміна підходу відбулася, у тому числі, після ради глави білого будинку Джо Байдена про те, що варто сфокусуватися на постачанні того озброєння, яке дійсно необхідне на фронті, а також через занепокоєння радників про те, що подібні заклики можуть затьмарити. Найбільш термінові військові потреби.
У Вашингтоні звучали аргументи, що постачання високотехнологічного озброєння можуть сприйняти росією як провокація, а також, що Київ не зможе налагодити її обслуговування у воєнний час.
Видання зазначає, що швидше за все частина техніки, що запитується, прибуде в Україну вже після завершення війни.
Водночас наголошується, що факт обговорення передачі такого роду озброєнь є помітним прогресом у порівнянні з весною, коли відхилялися самі думки про такі угоди.
Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олег Жданов дав прогноз про те, що до кінця вересня ЗСУ проведуть ще один потужний контрнаступ.