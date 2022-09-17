"росія слабшає з кожним днем": політологиня зробила невтішний прогноз для путіна

Віра Константинова розказала "Телеграфу", як КНР і Туреччина позбавляють рф впливу в Центральній Азії

Дипломатія росії намагається знайти економічну підтримку, щоб врятуватися від санкційної політики Заходу. І через це очільник кремля змушений домовлятися з очевидно більш сильними гравцями на міжнародній арені — Китаєм та Туреччиною.

Про це "Телеграфу" розказала політологиня-міжнародник, магістр з міжнародних відносин Віра Константинова, коментуючи проміжні висновки саміту "Шанхайської організації співробітництва" (ШОС).

"Якщо підбивати деякі підсумки саміту ШОС в Самарканді, по-перше, зрозумілим є, що першу скрипку грає там Китай, а не росія. По-друге, звісно, що для путіна зустріч з Сі Цзіньпіном була дуже важливою з огляду на поразки його армії в Україні. Медіа звернули увагу, що китайський лідер не брав участь у спільній вечері. Тож, ті процеси, які відбуваються в регіоні Центральної Азії, рефлексують на загальний стан міжнародних відносин", — каже вона.

За словами експерта, схоже на те, що і КНР, і Туреччина відчули "вікно можливостей", яке відкрилося у зв’язку з тим, що ЗСУ розвінчали міф про боєздатність російської армії. До того ж і щодо "високотехнологічності" розробок російського ВПК.

"Правила геополітичної гри говорять, що у випадку послаблення одного центра тяжіння, він заміняється іншим, і росія слабшає з кожним днем, поки триває її повномасштабне вторгнення в Україну. В умовах санкційних режимів російська дипломатія орієнтована на пошук економічної підтримки, з якої витікає і підтримка мілітарного плану. До речі, показово, що на полях саміту зустрічалися генсеки ОДКБ і ШОС, особливо на фоні загострення ситуації на кордонах Киргизстану та Таджикистану", — підкреслила Константинова.

Вона також додала, що все це наштовхує на думку: протиріччя ОДКБ (як путінська альтернатива НАТО, — авт.) зробили альянс недієздатним, на фоні якого ШОС виглядає як альтернативна опція. "І не дивно тоді, що з’явилися фейкові повідомлення, що Казахстан збирається призупиняти своє членство в ОДКБ з наступного року. Хоч МЗС Казахстану вийшло зі спростуванням цих чуток, зрозуміло, що країни регіону шукатимуть свою регіональну "формулу довгострокової безпеки", — пояснює політологиня-міжнародник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що поїздка російського диктатора володимира путіна на саміт ШОС обернулася численними випадками публічного приниження для господаря московського кремля, а також демонстрацією того, кого з лідерів країн в Узбекистані зустрічали з радістю.

Саміт ШОС проходив в узбекському Самарканді 15 і 16 вересня та запам`ятався низкою знакових скандальних подій довкола путіна.