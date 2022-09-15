На зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна помітили віщий знак: фото викликало ажіотаж у мережі
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На зустрічі лідерів рф та Китаю помітили "труну"
Президент росії володимир путін після публічного приниження на саміті ШОС в Самарканді (Узбекистан) в рамках цього майданчика зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.
Відповідними фото поділилася пресслужба кремля. Один зі знімків викликав ажіотаж у мережі.
Журналістка Крістіна Зеленюк у Facebook наголосила, що квітник у центрі приміщення нагадує труну. Користувачі мережі також відзначили символізм знімка.
"Фото зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна в Самарканді. Тільки мені цей квітник по центру нагадує труну?" — написала журналістка.
На зустрічі путін розповів про "дружбу" рф і Китаю, поки Пекін висмоктує з росії всі соки.
"Зовнішньополітичний тандем Москви та Пекіна відіграє ключову роль у забезпеченні глобальної та регіональної стабільності. Ми спільно виступаємо за формування справедливого, демократичного та багатополярного світопорядку, що базується на міжнародних правилах та центральній ролі ООН", — заявив на зустрічі глава кремля.
Раніше ЗМІ дізнались, що президента рф нібито відмовляли від повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер через провали на фронті в росії вже відкрито почали вимагати відставку путіна.