На зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна помітили віщий знак: фото викликало ажіотаж у мережі

На зустрічі лідерів рф та Китаю помітили "труну"

Президент росії володимир путін після публічного приниження на саміті ШОС в Самарканді (Узбекистан) в рамках цього майданчика зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Відповідними фото поділилася пресслужба кремля. Один зі знімків викликав ажіотаж у мережі.

Зустріч путіна з китайською делегацією

Журналістка Крістіна Зеленюк у Facebook наголосила, що квітник у центрі приміщення нагадує труну. Користувачі мережі також відзначили символізм знімка.

"Фото зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна в Самарканді. Тільки мені цей квітник по центру нагадує труну?" — написала журналістка.

У мережі висміяли зустріч путіна та Сі Цзіньпіна у Самарканді

На зустрічі путін розповів про "дружбу" рф і Китаю, поки Пекін висмоктує з росії всі соки.

"Зовнішньополітичний тандем Москви та Пекіна відіграє ключову роль у забезпеченні глобальної та регіональної стабільності. Ми спільно виступаємо за формування справедливого, демократичного та багатополярного світопорядку, що базується на міжнародних правилах та центральній ролі ООН", — заявив на зустрічі глава кремля.

Раніше ЗМІ дізнались, що президента рф нібито відмовляли від повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер через провали на фронті в росії вже відкрито почали вимагати відставку путіна.