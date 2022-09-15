"Кухар путіна" особисто вербує найманців серед зеків: у мережі з’явилося відео

Ув’язненим запропонували контракт на 6 місяців в обмін на амністію

Голова російської ПВК "Вагнера" та наближений до російського диктатора володимира путіна олігарх Євген Пригожин персонально набирає найманців для війни проти України в російських в’язницях. І хоч інформація про це з’явилася ще у серпні, проте тепер у мережу потрапило відео того, як це відбувається.

Як видно на кадрах, оприлюднених у телеграм-каналі команди російського опозиціонера Олексія Навального, чоловік схожий на Пригожина виступає перед російськими в’язнями.

"От так Пригожин особисто вербує ув’язнених в одній із колоній республіки Марій Ел", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що він розповів ув’язненим про те, що шукає міцних чоловіків для війни в Україні та пропонує контракт на 6 місяців, за підсумком якого їм буде надано амністію або, як альтернативу, можливість залишитися разом із найманцями.

Водночас він визнає, що війна в Україні тяжка і далеко не у всіх в’язнів вдасться повернутися живими.

До "новобранців" Пригожин озвучив лише вимогу підходити за віком та мати необхідні фізичні дані.

Як повідомлялося раніше, росіяни, яких надсилають до України, почали скаржитися, що їм перестали платити гроші. При цьому це стосується як членів незаконних збройних формувань, так і цивільних працівників.