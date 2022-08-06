"Кухар путіна" особисто вербує найманців у в’язницях рф: "Пропоную вам угоду з дияволом"

путіну явно не вистачає сил для наступу в Україні

У суботу, 6 серпня, на 164-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що вербуванням російських в’язнів на війну особисто займається власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомила Медіазона із посиланням на слова двох ув’язнених. Ті зазначили, що до них у колонію для вербування приїжджала людина, яка назвалася Євгеном Пригожином.

Ув’язнений з ВК-2 (Рибінськ, Ярославська область) розповів, що людина від імені ПВК "Вагнер" набирала у свої лави "піхоту". Тим, хто погодився піти на війну в Україні, обіцяли грошову винагороду, свободу, а також скасування судимості. Крім того, обіцяли солідну компенсацію сім’ї у разі загибелі на фронті. Сам Пригожин називав це "угодою з дияволом".

"Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК — це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов’язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва.

Вербувальник обіцяв ув’язненими по 100 тисяч рублів на місяць "плюс премія приблизно стільки ж", а у разі "гідної" загибелі — 5 мільйонів рублів сім’ї. За дезертирство, мародерство та наркотики обіцяли лише розстріл. Пригожин заявив, що шанс загибелі бійця в Україні – 15%, поранення – 25%.

Ув’язнений з ВК-4 у Плавську (Тульська область) загалом повторив історію свого "колеги" з Рибінська, проте додав, що Пригожин заявляв, що йому "потрібно виграти цю бісову війну за всяку ціну".

"Попередив, що смертність 15%. Говорив: "Ми йдемо перші, ви йдете за нами, нам не потрібне гарматне м’ясо, тільки піхота". Один зек сказав, що пройшов Чечню і має спеціальність військову. Пригожин на це відповів, що їх не цікавлять фахівці, у них є свої, потрібна тільки піхота", — згадує ув’язнений.

За участь у війні ув’язненим обіцяли гроші та помилування, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства, — паспорт. Обмеження було лише одне – за віком (до 50 років).

Раніше повідомлялося, що "Кухар путіна" Пригожин приїхав на Донбас до бойовиків разом із солістом групи "Ленінград" Сергієм Шнуровим. Нагадаємо, українські розвідники вважають, що вбивство українських військових у колонії Оленівки на Донеччині влаштували найманці ПВК "Вагнер" за вказівкою Пригожина.