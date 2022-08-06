ООН звинуватила російську ПВК "Вагнер" у злочині ідентичному звірствам у Бучі: що відомо

Чоловіків зі скотарського селища зв’язали і застрелили, а їхні домівки пограбували

Російська приватна воєнна компанія "Вагнер", яку українські розвідники звинуватили у вбивстві військовополонених українців в Оленівці, скоїла в африканській країні Малі воєнний злочин, який до дрібниць повторює почерк звірств росіян у Бучі. До такого висновку прийшли експерти ООН, які опублікували детальну доповідь з цього приводу.

Як повідомляє "Німецька хвиля", прямо у доповіді найманці "Вагнера" не згадуються, але йдеться про "білошкірих солдатів", що діють від імені уряду, а саме вагнерівці підтримують воєнну хунту, яка у травні 2021 року здійснила переворот у цій африканській країні. Злочин, який трапився ще у березні, описується у 78-сторінковому документі у найменших деталях. Зокрема, згадуються використані злочинцями мотузки із запасів російської армії.

Відомо, що згадані білошкірі солдати на початку березня атакували шість селищ на кордоні з Мавританією. Зокрема 5 березня у селищі, де розташований колодязь, яким користуються як малійські, так і мавританські скотарі, ці солдати зібрали понад 30 чоловіків та парубків, зв’язали їм руки за спиною, зав’язали очі, сильно побили палицями, а потім вивезли, застрелили і спалили тіла. Більшість загиблих становлять мавританці, але є серед них і четверо малійців.

На масовому вбивстві звірства не закінчились. Білошкірі солдати пограбували будинки у селі, а також заблокували у них жінок та дітей, яким довелось слухати крики чоловіків, поки їх били.

За почерком цей напад сильно нагадує звірства росіян на півночі Київщини, зокрема у Бучі та Ірпені, поки вони перебували під російською окупацією. За збігом обставин, ці події теж відбувались у березні цього року. Щоправда, жертвами тоді ставали не тільки чоловіки, але й жінки, зокрема староста села Мотижин Ольга Сухенко.

Як повідомляв "Телеграф", Сухенко з чоловіком та сином знайшли вбитими на початку квітня. За версією місцевих мешканців, жінку та її рідних застрелили за те, що вона відмовилась від співпраці з окупантами і допомагала мешканцям села.