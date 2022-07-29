Полонених українців в Оленівці вбили "вагнерівці": ГУР дізналося деталі

Найманці могли вбити полонених захисників України, аби приховати розкрадання грошей, які Москва виділила на їх утримання

Українські розвідники вважають, що вбивство українських військових у колонії Оленівки Донецької області влаштували найманці ПВК "Вагнер" за вказівкою їх власника Євгена Пригожина. При цьому бізнесмен ніяк не узгоджував це з російським Міноборони, адже йому було що приховувати.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у власному Telegram-каналі.

"Вибухи в Оленівці – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф", — йдеться у повідомленні української розвідки.

Метою теракту розвідники називають приховування фактів розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на утримання полонених в Оленівці. У колонію 1 серпня мала прибути комісія з Москви, щоб перевірити, як на місці витрачалися кошти й умови утримання полонених.

Оскільки стан будівлі, де утримували захисників України, аж ніяк не відповідали вимогам російського керівництва, то "проблему" вирішили шляхом знищення одного з блоків колонії разом з військовими, які там знаходилися.

А ще однією ціллю росіян, які знищували колонію в Оленівці, могло бути збільшення соціальної напруги в Україні, адже увага українців до захисників "Азовсталі" не вщухала з моменту, як їх взяли в полон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента озвучили ще шість причин того, чому росіяни вбили українських захисників в Оленівці.