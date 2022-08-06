ООН обвинила российскую ЧВК "Вагнер" в преступлении идентичном зверствам в Буче: что известно

Мужчин из скотоводческого поселка связали и застрелили, а их дома ограбили

Российская частная военная компания "Вагнер", которую украинские разведчики обвинили в убийстве военнопленных украинцев в Еленовке, совершила в африканской стране Мали военное преступление, до мелочей повторяющее почерк зверств россиян в Буче. К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие подробный доклад по этому поводу.

Как сообщает "Немецкая волна", прямо в докладе наемники "Вагнера" не упоминаются, но речь идет о "белокожих солдатах", действующих от имени правительства, а именно вагнеровцы поддерживают военную хунту, которая в мае 2021 года совершила переворот в этой африканской стране. Преступление, которое произошло еще в марте, описывается в 78-страничном документе в мельчайших деталях. В частности, упоминаются использованные преступниками веревки из запасов российской армии.

Известно, что упомянутые белокожие солдаты в начале марта атаковали шесть селений на границе с Мавританией. В частности 5 марта в поселке, где расположен колодец, которым пользуются как малийские, так и мавританские скотоводы, эти солдаты собрали более 30 мужчин и парней, связали им руки за спиной, завязали глаза, сильно избили палками, а затем вывезли, застрелили и сожгли тела. Большинство погибших составляют мавританцы, но есть среди них и четверо малийцев.

На массовом убийстве зверства не закончились. Белокожие солдаты ограбили дома в селе, а также заблокировали в них женщин и детей, которым пришлось слушать крики мужчин, пока их избивали.

По почерку это нападение сильно напоминает зверства россиян на севере Киевщины, в частности, в Буче и Ирпене, пока они находились под российской оккупацией. По стечению обстоятельств эти события тоже происходили в марте этого года. Правда, жертвами тогда становились не только мужчины, но и женщины, в частности, староста села Мотыжин Ольга Сухенко.

Как сообщал "Телеграф", Сухенко с мужем и сыном нашли убитыми в начале апреля. По версии местных жителей женщину и ее родных застрелили за то, что она отказалась от сотрудничества с оккупантами и помогала жителям села.