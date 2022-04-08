Их убили за нас: семью старосты Мотыжина провели в последний путь всей деревней (видео)

Попрощаться с главой общины и ее семьей пришло более трехсот человек

В четверг, 8 апреля, в Мотыжине Киевской области состоялись похороны главы местного сельсовета Ольги Сухенко и ее мужа Игоря и сына Александра. Все они были убиты во время русской оккупации и небрежно похоронены в стихийной могиле на окраине населенного пункта.

Как односельчане отдали последнее уважение тем, кто до последних дней им помогал, рассказала журналистка "Громадського" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, большинство жителей Мотыжина утверждают, что семья Сухенко была убита из-за того, что они не покинули село на произвол судьбы, а также отказались от сотрудничества с россиянами. Пока это было возможно, они помогали людям выезжать в другие населенные пункты, снабжали земляков едой и лекарствами.

"Цветы, цветы, кладите цветы впереди машины, пусть наша княгиня Ольга в последний путь едет по дороге из цветов", — цитирует Гуменюк кого-то из односельчан Ольги Сухенко.

Следует отметить, что Сухенко не один год беспокоилась о благосостоянии Мотыжина. Земляки говорят, что она сделала из села "настоящий цветок", из-за чего его безгранично уважали. С началом русской оккупации она отказалась уезжать, мотивируя свое решение тем, что ее помощь нужна многим другим людям.

Ольга и Игорь Сухенко

Последнее ее сообщение в Facebook датируется 27 февраля — тогда женщина сообщила, что в населенный пункт вошли вражеские солдаты, и попросила сохранять спокойствие.

Несмотря на затруднительную ситуацию, ей самой и ее родным долгое время удавалось делать именно это – не паниковать, а спокойно продолжать работать на благо общества. Ольга Сухенко в начале марта организовала людям эвакуационную колонну, а ее муж и сын обеспечивали базовые нужды оставшихся. Также они заставили председателя добровольческого отряда самообороны Мотыжина вместе с семьей покинуть деревню.

Это произошло именно вовремя — 23 марта его начали разыскивать и тогда Ольгу и ее мужа Игоря забрали "на допрос". К сожалению, после него они не вернулись, как позже и их сын Александр — их тела вместе с погибшим украинским разведчиком извлекли 4 апреля из братской могилы под селом.

Та же братская могила в Мотыжине

Напомним, что ужасающие последствия российской оккупации фиксируются по всей Киевщине. Речь не только об общих зверствах в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, но и локальных историях. Больше всего страдают от войны дети – как, например, шестилетний житель Бучи, мама которого погибла в подвале от голода.

Также украинцев трогала история девятилетки из Гостомеля, который написал письмо расстрелянной маме.