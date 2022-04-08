"Спасибо за детство": сеть тронуло письмо мальчика из Гостомеля к расстрелянной маме

Ребенок пообещал никогда не забывать самого родного человека

В Гостомеле, который частично разрушен из-за зверств российской армии, девятилетний мальчик, потерявший маму во время войны, написал ей послание. Текст письма, написанного ребенком, уже облетел соцсети и тронул даже самые черствые сердца.

Фото записки, которая "создавалась" мальчиком в канун 8 марта, опубликовала на своей Instagram-столице телеведущая Катерина Осадчая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По ее словам, дети не заслужили подобного горя, и сил, чтобы справиться с ним, практически нет.

"Столько боли…" — отметила Осадчая, комментаруя публикацию.

Как можно понять из имеющегося снимка, мама мальчика погибла из-за того, что рашисты расстреляли их машину при попытке выехать из Гостомеля. Ребенок чудом выжил, но долгое время не мог сам вылезти из авто. К счастью, его обнаружили местные жители, которые приютили сироту в собственному подвале.

"Мама! Это письмо — это подарок тебе на 8 марта. Если ты думаешь, что зря меня воспитала, то ты не права. Спасибо за лучшие 9 лет жизни!" — "Телеграф" приводит цитату из письма согласно прав и норм литературного языка.

Также мальчик пообещал, что будет хорошо себя вести, чтобы после смерти обязательно встретиться со своей мамой в раю. По его словам, он никогда не забудет ту, которая дала ему жизнь.

Разумеется, подобные слова не могли пройти мимо многих украинцев и украинок.

Отметим, что военные истории детей — едва ли не самые страшные и трогательные одновременно. Так, к примеру, весь мир поразили снимки, на которых маленький житель Бучи приносит к могиле своей матери консервы. Как выяснилось позже, женщина умерла от голода, так и не дождавшись освобождения от оккупации. Позже "Телеграфу" удалось выяснить, что погибшая была переселенкой из Луганщины, а, значит, пострадала от полноценного влияния войны во второй раз.