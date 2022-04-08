Погибшая мама 6-летнего Влада из Бучи оказалась переселенкой из Луганщины: что о ней известно

Погибшая жительница Бучи Марина когда-то уже убегала от войны – она была родом из Луганской области

Под оккупацией России в Буче, где русские военные расстреливали мирных людей, погибла мама троих детей Марина Наумец. Фото с ее младшим сыном Владом у могилы во дворе облетело весь мир. Как рассказала "Телеграфу" директор частного детского центра "Baby-Свит" Илона Высочина, где работала Марина, у женщина была непростая судьба и, к сожалению, она не смогла выдержать войны и умерла в укрытии.

По словам Высочиной, Марине за свою 34-летнюю жизнь пришлось столкнуться с трудностями. Так, воспитывала ее бабушка. Первого мужа Марины убили, когда ему было 25 лет. Так что двоих маленьких детей молодой женщине пришлось растить самой.

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С войной Марина столкнулась 8 лет назад. Ей пришлось вынужденно переехать из Луганской области, часть которой оккупировала россия, в Бучу. Казалось бы, здесь человек начал жизнь с нового листа. С мужем Иваном они создали семью, родился Влад, которому в феврале исполнилось 6 лет. Старшей дочери Софии сейчас 13 лет, а среднему сыну, Владимиру, 10.

Марина работала в Буче няней в частном детском центре. Руководительница "Baby-Свит" говорит, что нареканий на ее работу не было ни разу.

"Нормальная семья. Марина была хорошей мамой, заботилась о своих детках. Вообще, отзывчивый, любящий человек. С заботой относилась к детям в садике. Все родители, которые ее знают, говорят ей только слова благодарности. В это время наши жители не покидают семью и все помогают," – рассказала Илона Высочина.

По данным Высочиной, Марина умерла не от обстрелов или голода, а в подвале многоквартирного дома, где пряталась семья. Вероятно, ее сердце не выдержало ужасных событий, происходивших вокруг.

Отметим, что в ряде медиа сообщалось, что мать мальчика на снимке – Ира Танюк, которая умерла от "стресса и голода". Но жители Бучи рассказали, что информация неправдива.

В настоящее время дети под присмотром, с ними находится отец, муж погибшей Иван.

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Ранее "Телеграф" писал, что разведка Германии имеет доказательства о военных преступлениях оккупантов в Киевской области, которые рф нагло назвала "фейком". То, что совершили российские военные в Буче, Ирпене, Гостомеле, уже называют геноцидом украинцев, а об ужасных событиях пишут все медиа мира. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество погибших в Буче и отметил, что такого не было даже при оккупации немецкими нацистами.