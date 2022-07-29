Укр

Пленных украинцев в Еленовке убили "вагнеровцы": ГУР узнало детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Номинальным владельцем "вагнеровцев" является российский бизнесмен Евгений Пригожин Новость обновлена 29 июля 2022, 18:53
Номинальным владельцем "вагнеровцев" является российский бизнесмен Евгений Пригожин

Наемники могли убить пленных защитников Украины, чтобы скрыть хищения денег, которые Москва выделила на их содержание

Украинские разведчики считают, что убийство украинских военных в колонии Еленовки Донецкой области устроили наемники ЧВК "Вагнер" по указанию их владельца Евгения Пригожина. При этом бизнесмен никак не согласовывал это с российским Минобороны, ведь ему было что скрывать.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в собственном Telegram-канале.

"Взрывы в Еленовке — сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК — Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны рф", — говорится в сообщении украинской разведки.

Целью теракта разведчики называют сокрытие фактов хищения бюджетных средств, выделяемых на содержание пленных в Еленовке. В колонию 1 августа должна была прибыть комиссия из Москвы, чтобы проверить, как на месте тратились средства и условия содержания пленных.

Поскольку состояние здания, где содержали защитников Украины, отнюдь не отвечали требованиям российского руководства, то "проблему" решили путем уничтожения одного из блоков колонии вместе с находившимися там военными.

А еще одной целью россиян, уничтожавших колонию в Еленовке, могло быть увеличение социальной напряженности в Украине, ведь внимание украинцев к защитникам "Азовстали" не утихало с момента, как их взяли в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента озвучили еще шесть причин того, почему россияне убили украинских защитников в Еленовке.

Теги:
#Донецкая область #Взрыв #Оленевка #ЧВК Вагнера #Евгений Пригожин