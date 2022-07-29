Пленных украинцев в Еленовке убили "вагнеровцы": ГУР узнало детали

Наемники могли убить пленных защитников Украины, чтобы скрыть хищения денег, которые Москва выделила на их содержание

Украинские разведчики считают, что убийство украинских военных в колонии Еленовки Донецкой области устроили наемники ЧВК "Вагнер" по указанию их владельца Евгения Пригожина. При этом бизнесмен никак не согласовывал это с российским Минобороны, ведь ему было что скрывать.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в собственном Telegram-канале.

"Взрывы в Еленовке — сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК — Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны рф", — говорится в сообщении украинской разведки.

Целью теракта разведчики называют сокрытие фактов хищения бюджетных средств, выделяемых на содержание пленных в Еленовке. В колонию 1 августа должна была прибыть комиссия из Москвы, чтобы проверить, как на месте тратились средства и условия содержания пленных.

Поскольку состояние здания, где содержали защитников Украины, отнюдь не отвечали требованиям российского руководства, то "проблему" решили путем уничтожения одного из блоков колонии вместе с находившимися там военными.

А еще одной целью россиян, уничтожавших колонию в Еленовке, могло быть увеличение социальной напряженности в Украине, ведь внимание украинцев к защитникам "Азовстали" не утихало с момента, как их взяли в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента озвучили еще шесть причин того, почему россияне убили украинских защитников в Еленовке.