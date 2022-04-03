"Тіла знайшли у братській могилі": росіяни вбили українського футболіста та його родину

Загарбники вбивали мирне населення та скидали тіла у братську могилу.

Після звільнення Київської області від російських окупантів у селі Мотижин було виявлено тіла українського футболіста Олександра Сухенка, а також його батьків Ольги та Ігоря.

Про це повідомила Києво-Святошинська районна федерація футболу на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що під час зачистки звільненого Мотижина у лісопосадці було знайдено братську могилу, в якій знаходились трупи близько тридцяти закатованих українських громадян, і серед них – родина Сухенко.

Мати футболіста була головою сільради, а потім старостою селища. Батько футболіста був співпрезидентом футбольного клубу "Колос" Мотижин, займався вихованням юних футболістів. Олександр Сухенко виступав не лише на районному та обласному рівнях, де ставав чемпіоном та володарем кубків, а й грав за професійний клуб. Сухенко, який виступав на позиції форварда/вінгера, встиг пограти у Другій лізі за "Чайку" з Петропавлівської Борщагівки. У Другій лізі України Олександр зіграв 21 матч та забив 3 голи.

Родина Сухенків була до останнього у селі та допомагала односельчанам продуктами та ліками. 23 березня росіяни викрали Ігоря та Ольгу. А потім забрали й Олександра. Про це розповіла дівчина футболіста Дар'я. Вона опублікувала пост в Instagram.

Раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув український важкоатлет. Ще один футболіст був убитий росіянами в боях на Донеччині.