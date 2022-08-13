росія "кидає" своїх людей в Україні: у мережі хвиля обурень

Гроші не одержують як "вагнерівці", так і звичайні працівники

Росіяни, яких надсилають до України, почали скаржитися, що їм перестали платити гроші. При цьому це стосується як членів незаконних збройних формувань, так і цивільних працівників.

Зокрема, як повідомляє Медуза, група співробітників "Мосводоканалу", яких відправили в "відрядження" на тимчасово окуповані території Луганської області, записали звернення до російського диктатора володимира путіна через те, що вони працюють без оформлення трудових договорів і не отримують обіцяну зарплатню.

Так росіяни опинились у місті Щастя, куди їх надіслали для відновлення міста.

"Приймаючи рішення приїхати на відновлення "лнр", ми навіть не підозрювали, що можемо бути обдурені, враховуючи яку увагу громадськості притягнуто до цієї проблеми", — йдеться у їхньому зверненні.

Також багато скарг надходить від родичів російських в’язнів, яких вербують для участі у ПВК "Вагнера" для війни проти України.

Як повідомила російська правозахисниця Ольга Романова, деякі скаржаться на те, що не отримали обіцяних виплат, інші ж про те, що поранених не вивозять на лікування в росію, а треті взагалі про те, що тіла вбитих кидають і не забирають, щоб не платити похоронні.

У відповідь вона наголосила, що люди, які їдуть до України у складі ПВК є військовими злочинцями та не мають жодних прав, оскільки перебувають поза законом.

"Але люди взагалі не вдуплюють. Взагалі. Як військовий злочинець, та що ви таке кажете? Як найманець? Яка війна? А гроші наші де, віддайте. Захищайте наші права", — написала вона.

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Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що вербуванням російських ув’язнених на війну особисто займається власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

При цьому умови "служби" дають різні, але в більшості випадків йдеться про виплати у розмірі 100-200 тисяч рублів на місяць (1600-3300 доларів США), а через пів року пропонують амністію.