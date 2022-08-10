Амністія через півроку: на яких умовах у Росії вербують засуджених

Ув’язнених намагаються заманити обіцянками виплат сім’ям у разі смерті

Повідомлення про те, що Росія почала залучати на службу до приватних військових компаній засуджених злочинців для компенсації втрат солдатів з’явилися близько місяця тому. Повідомлялося, що це чоловіки, які відбувають покарання за кримінальними статтями.

CNN провів журналістське розслідування, в якому з’ясував деталі вербовочної кампанії в російських в’язницях. Їм вдалося поговорити з людиною, яка відбувала багаторічний термін і отримала таку пропозицію.

За даними джерела телеканалу, приймають до лав окупантів убивць, але не засуджених ґвалтівників, педофілів, екстремістів чи терористів. Умови різні — повідомляється і про 100 тисяч і 200 тисяч рублів на місяць. (За поточним російським курсом це 1600-3300 доларів США, — ред.) Зазначається, що амністію чи помилування пропонують за пів року. Ув’язнені опиняються перед вибором — провести у в’язниці десять років або вийти за пів року, якщо пощастить залишитися живими.

Вербувальники приїхали до в’язниці у першій половині липня із пропозицією працювати на ПВК. Співрозмовник телеканалу повідомив, що мав два роки військової служби, але вербувальники на такому досвіді не наполягали — згода на війну в Україні означає двотижневе навчання у Ростовській області. За його даними, в одній з пенітенціарних установ подали заявки близько 400 осіб, поки відібрано 50.

Поспілкувалися журналісти з російськими правозахисниками. Вони повідомили, що йде вербування тисяч засуджених та відправлення на фронт. Деякі сім’ї обіцяють виплату у разі смерті в п’яти мільйонів рублів (82 000 доларів США) але реальних контрактів немає. Їх можуть використати як приманку, щоб дізнатися, де є українські позиції, вважають правозахисники.

Активісти та ув’язнені повідомили, що вербує людей ПВК Вагнера, але документально підтвердити це чи умови не вдалося — паперами ділитися ув’язнені не забажали. Зазначається, що ПВК управляється Євгеном Пригожиним, який заперечує зв’язок із військовою компанією.

Раніше "Телеграф" публікував свідчення, що Пригожин міг особисто вербувати найманців у в’язницях. Обмеження лише за віком — 50 років, набирали виключно "піхоту". Нагадаємо, кількість вбитих росіян в Україні перевищила позначку 40 тисяч ще наприкінці липня.