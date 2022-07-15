Щоб догодити путіну: російська влада знайшла спосіб, як не проводити відкриту мобілізацію

Російському президенту не вигідна відкрита мобілізація, адже вона загрожує втратою рейтингів

Російська влада знайшла спосіб, як уникнути в країні відкритої мобілізації, якої так боїться кривавий диктатор володимир путін. Для цього на війну в Україні відправлять воювати так званих добровольців, фінансування для яких значно збільшили.

Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у власному Twitter-акаунті.

За його словами, росія вже запустила маховик прихованої мобілізації й займається формуванням так званих "добровольчих батальйонів". Ба більше, для контрактників збільшили грошове забезпечення до 4 тисяч доларів.

Данілов додав, що для компенсації втрати живої сили російської армії, кремль вже почав залучати до служби в'язнів, яких засудили за кримінальними статтями.

"Чи може перемогти вільних армія рабів і злочинців?!", — поставив риторичне запитання голова РНБО.

Нагадаємо, що російська армія станом на 15 липня втратила понад 38 тисяч солдатів, які воювали проти України. Рахунок втраченої бойової техніки вже пішов тисячі. При цьому командування ворожої армії не поспішає забирати тіла своїх загиблих військових — вони залишаються в Україні у спеціальних фагонах-рефрижераторах. І це якщо дуже пощастить, бо інакше може бути як на окупованій Донеччині, де на полігоні росіяни влаштували вже величезне звалище тіл, щоб списати загиблих на зниклих і не розкривати реальні втрати.