Це буде катастрофа: чому путін боїться оголосити відкриту мобілізацію в росії

Люди нарешті можуть почати ставити запитання

кривавий диктатор володимир путін не оголосив загальну мобілізацію на 9 травня і навряд чи вирішиться поки що на такі заходи — просто тому, що вони можуть повалити його рейтинги.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, як яро російська пропаганда розповідала своїм громадянам про "другу армію світу", яка нібито зможе за кілька днів захопити Україну. І пропаганда продовжує працювати досі, розповідаючи людям про нібито успіхи в Україні.

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І якщо путін раптом оголосить про загальну мобілізацію, люди таки можуть почати задаватися питаннями: "зачекайте, а як же непереможна та легендарна?", "що, не змогла?".

Такий поворот стане катастрофою для путіна, упевнений Жданов.

"Для росіян це буде розрив шаблону. А вибухова хвиля може змісти нинішніх мешканців Кремля", — підсумував експерт.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у росіян поки і немає сильної потреби у загальній мобілізації, — щодня у військкомати добровільно приходять тисячі людей.