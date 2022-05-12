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Це буде катастрофа: чому путін боїться оголосити відкриту мобілізацію в росії

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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путін надто довго розповідав людям про "непереможну другу армію світу"
путін надто довго розповідав людям про "непереможну другу армію світу"

Люди нарешті можуть почати ставити запитання

кривавий диктатор володимир путін не оголосив загальну мобілізацію на 9 травня і навряд чи вирішиться поки що на такі заходи — просто тому, що вони можуть повалити його рейтинги.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, як яро російська пропаганда розповідала своїм громадянам про "другу армію світу", яка нібито зможе за кілька днів захопити Україну. І пропаганда продовжує працювати досі, розповідаючи людям про нібито успіхи в Україні.

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І якщо путін раптом оголосить про загальну мобілізацію, люди таки можуть почати задаватися питаннями: "зачекайте, а як же непереможна та легендарна?", "що, не змогла?".

Такий поворот стане катастрофою для путіна, упевнений Жданов.

"Для росіян це буде розрив шаблону. А вибухова хвиля може змісти нинішніх мешканців Кремля", — підсумував експерт.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у росіян поки і немає сильної потреби у загальній мобілізації, — щодня у військкомати добровільно приходять тисячі людей.

Теги:
#Росія #Війна #Володимир Путін #Мобілізація