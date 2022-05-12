Тисячі росіян щодня: хто добровільно йде воювати в Україну

Якість таких "вояк" слабка, зате їх багато і вони мотивовані

Хоча за перші 77 днів війни проти України росія втратила вже близько 26 тисяч людей і тисячі одиниць найрізноманітнішої військової техніки, ряди її військ продовжують поповнювати добровольці — близько двох тисяч на день.

Таку думку у коментарі для "Телеграфу" висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

Він пояснив, що насправді армія рф підживлюється в основному не за рахунок найманців або приватних військових компаній. Головне підживлення — це добровольці, яких набирають приблизно по дві тисячі людей на день за короткостроковими контрактами.

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На тлі погіршення економічного становища багато росіян серйозно розглядають війну як спосіб заробітку. Також добровільно приходять у військкомати "козаки", ті, що воювали у Чечні та Сирії, а також відставники.

"Настільки це серйозний рух серед росіян, з промитими пропагандою мізками, що просто немає необхідності розпочинати відкриту мобілізацію", — пояснює експерт.

Жирохов розповідає, що таким добровольцям дають мінімальну підготовку (нагадують, з якого боку тримати автомат), після чого одразу ж перекидають у бойові частини.

Такі перекидання грають на руку росії, оскільки першими воювати пішли маломотивовані терміновики та контрактники. А ці добровольці нехай здебільшого вікові та погано навчені, але промиті пропагандою та мотивовані грошима.

Як раніше повідомляв "Телеграф", одне із останніх перехоплень показало, що на полігоні під Донецьком росіяни влаштували вже величезне звалище тіл, щоб списати загиблих на зниклих і не розкривати реальні втрати.