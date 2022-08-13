россия "кидает" своих людей в Украине: в сети волна возмущений

Деньги не получают как "вагнеровцы", так и обычные работники

Россияне, которых присылают в Украину, начали жаловаться, что им перестали платить деньги. При этом это касается, как членов незаконных вооруженных формирований, так и цивильных работников.

В частности, как сообщает Медуза, группа сотрудников "Мосводоканала", которых отправили в "командировку" на временно-оккупированные территории Луганской области, записали обращение к российскому диктатору владимиру путину из-за того, что они работают без оформления трудовых договоров и не получают обещанную зарплату.

Так россияне оказались в городе Счастье, куда их прислали для восстановления города.

"Принимая решение приехать на восстановление "лнр", мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме", — говорится в их обращении.

Также много жалоб поступает от родственников российских заключенных, которых вербуют для участия в ЧВК "Вагнера" для войны против Украины.

Как сообщила российская правозащитница Ольга Романова, что некоторые жалуются на то, что не получили обещанных выплат, другие же о том, что раненных не вывозят на лечение в россию, а третьи и вовсе о том, что тела убитых бросают и не забирают, чтобы не платить гробовые.

В ответ она подчеркнула, что люди, которые едут в Украину в составе ЧВК являются военными преступниками и не имеют никаких прав, так как пребывают вне закона.

"Но люди вообще не вдупляют. Вообще. Как военный преступник, да что вы такое говорите? Как наёмник? Какая война? А деньги наши где, отдайте. Защищайте наши права", — написала она.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что вербовкой российских заключенных на войну лично занимается владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

При этом условия "службы" дают разные, но в большинстве случаев речь идет о выплатах в размере 100-200 тысяч рублей в месяц (1600-3300 долларов США), а спустя полгода предлагают амнистию.