Амнистия через полгода: на каких условиях в России вербуют осужденных

Заключенных пытаются заманить обещаниями выплат семьям в случае смерти

Сообщения о том, что Россия начала привлекать на службу в частные военные компании осужденных преступников для компенсации в потерях солдат появились около месяца назад. Сообщалось, что это мужчины, отбывающие наказание по уголовным статьям.

CNN провел журналистское расследование в котором выяснил детали вербовочной кампании в российских тюрьмах. Им удалось поговорить с человеком отбывавшим многолетний срок и получившим такое предложение.

По данным источника телеканала, принимают в ряды оккупантов убийц, но не осужденных насильников, педофилов, экстремистов или террористов. Условия разные — сообщается и про 100 тысяч и про 200 тысяч рублей в месяц. (По текущему российскому курсу это 1600-3300 долларов США, — ред.) Отмечается, что амнистию или помилование предлагают через полгода. Заключенные оказываются перед выбором — провести в тюрьме десять лет или выйти через полгода, если повезет остаться в живых.

Вербовщики приехали в тюрьму в первой половине июля с предложением работать на ЧВК. Собеседник телеканала сообщил, что у него было два года военной службы, но вербовщики на таком опыте не настаивали — согласие на войну в Украине означает двухнедельное обучение в Ростовской области. По его данным в одном из пенитенциарных учреждений подали заявки около 400 человек, пока отобраны 50.

Пообщались журналисты и с российскими правозащитниками. Они сообщили, что идет вербовка тысяч осужденных и отправка на фронт. Некоторым семьям обещают выплату в случае смерти в пяти миллионов рублей (82 000 долларов США), но реальных контрактов нет. Их могут использовать как приманку, чтобы узнать, где находятся украинские позиции, считают правозащитники.

Активисты и заключенные сообщили, что вербует людей ЧВК Вагнера, но документально подтвердить это или условия не удалось — бумагами делиться заключенные не пожелали. Отмечается, что ЧВК управляется Евгением Пригожиным, который отрицает связь с военной компанией.

Ранее "Телеграф" публиковал свидетельства, что Пригожин мог лично вербовать наемников в тюрьмах. Ограничение только по возрасту — 50 лет, набирали исключительно "пехоту". Напомним, количество убитых россиян в Украине перешагнуло отметку в 40 тысяч еще в конце июля.