"Повар путина" лично вербует наемников в тюрьмах рф: "Предлагаю вам сделку с дьяволом"

путину явно не хватает сил для наступления в Украине

В субботу, 6 августа, на 164-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что вербовкой российских заключенных на войну лично занимается владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом сообщила Медиазона со ссылкой на слова двух заключенных. Те отметили, что к ним в колонию для вербовки приезжал человек, представившийся Евгением Пригожином.

Заключенный из ИК-2 (Рыбинск, Ярославская область) рассказал, что человек от лица ЧВК "Вагнер" набирал в свои ряды "пехоту". Согласившемся пойти на войну в Украине обещали денежное вознаграждение, а также отмену срока и судимости. Кроме того, обещали солидную компенсацию семье в случае гибели на фронте. Сам Пригожин называл это "сделкой с дьяволом".

"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте", — цитирует по памяти заключенный речь человека, назвавшегося Пригожиным.

Вербовщик обещал заключенными по 100 тысяч рублей в месяц "плюс премия примерно столько же", а в случае "достойной" гибели — 5 миллионов рублей семье. За дезертирство, мародерство и наркотики обещали лишь расстрел. Пригожин заявил, что шанс гибели бойца в Украине — 15 %, ранения — 25%.

Заключенный из ИК-4 в Плавске (Тульская область) в целом повторил историю своего "коллеги" из Рыбинска, однако добавил, что Пригожин заявлял, что ему "нужно выиграть эту чертову войну любой ценой".

"Предупредил, что смертность 15%. Говорил: "Мы идем первые, вы идете за нами, нам не нужно пушечное мясо, только пехота". Один зэк сказал, что прошел Чечню и имеет специальность военную. Пригожин на это ответил, что их не интересуют спецы, у них есть свои, нужна только пехота", — вспоминает заключенный.

За участие в войне заключенным обещали деньги и помилование, снятие судимости, а тем, у кого нет российского гражданства — паспорт. Ограничение было лишь одно — по возрасту (до 50 лет).

Ранее сообщалось, что "Повар путина" Пригожин приехал на Донбасс к боевикам вместе с солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Напомним, украинские разведчики считают, что убийство украинских военных в колонии Еленовки на Донетчине устроили наемники ЧВК "Вагнер" по указанию Пригожина.