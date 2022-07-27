Потери российских оккупантов в Украине превысили психологическую отметку

Среди погибших — солдаты, офицеры и высший руководящий состав

За время военного вторжения в Украину россия потеряла более 40 тысяч своих солдат убитыми. Такой рубеж круглой цифры считается важной психологической вехой. Счет потерянной техники россиян идет на тысячи единиц.

Об этом свидетельствуют данные украинского Генштаба ВСУ. По сведениям военных, количество ликвидированных оккупантов достигло 40070 человек. Суточная прибавка — 200 врагов.

Потери в технике за время вторжения с 24 февраля составили:

1738 танков

3971 боевых бронированных машин

2847 автомобилей

883 артиллерийские системы и др.

Потери россии в Украине на 27 июля

До личной психологической отметки кровавого диктатора владимира путина по версии писателя и главы российского фонда "СтопИнформТеррорроссии" Германа Обухова осталось еще 10 тысяч. Именно потери в 50 тысяч оккупантов он считает достаточными, чтобы их было тяжело скрыть.

Четверть от текущих потерь россия понесла только на одном участке фронта — во время захвата Северодонецка и Лисичанска. По данным главы Минобороны Алексея Резникова, там погибли 10-11 тысяч оккупантов, а ранены были около 20 тысяч.

В Лисичанске даже после оккупации враг продолжает терять людей. Накануне после мастерского удара на тот свет отправились около полусотни захватчиков.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что по оценкам ЦРУ потери оккупантов в Украине ранеными и ликвидированными достигают 60 тысяч. Цифра потерь врага радует не всех — компания Apple запретила показывать их в специальном приложении и назвала обнародование таких данных "неэтичным".