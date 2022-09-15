"Повар путина" лично вербует наемников среди зэков: в сети появилось видео

Заключенным предложили контракт на 6 месяцев в обмен на амнистию

Глава российской ЧВК "Вагнера" и приближенный к российскому диктатору владимиру путину олигарх Евгений Пригожин персонально набирает наемников для войны против Украины в российских тюрьмах. И хоть информация об этом появилась еще в августе, однако теперь в сеть попало видео того, как это происходит.

Как видно на кадрах, которые были обнародованы в телеграм-канале команды российского оппозиционера Алексея Навального, мужчина похожий на Пригожина выступает перед российскими заключенными.

"Вот так Пригожин лично вербует заключённых в одной из колоний республики Марий Эл", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что он рассказал заключенным о том, что ищет крепких мужчин для войны в Украине и предлагает контракт на 6 месяцев, по итогу которого им будет дана амнистия или, как альтернатива, возможность остаться вместе с наемниками.

Вместе с тем он признает, что война в Украине тяжелая и далеко не у всех заключенных получится вернуться живыми.

К "новобранцам" Пригожин озвучил лишь требование подходить по возрасту и иметь необходимые физические данные.

Как сообщалось ранее, россияне, которых присылают в Украину, начали жаловаться, что им перестали платить деньги. При этом это касается, как членов незаконных вооруженных формирований, так и цивильных работников