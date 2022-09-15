На встрече путина и Си Цзиньпина заметили вещий знак: фото вызвало ажиотаж в сети

На встрече лидеров рф и Китая заметиили "гроб"

Президент рф владимир путин после публичного унижения на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) в рамках этой площадки встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Соответствующими фото поделилась пресс-служба кремля. Один из снимков вызвал ажиотаж в сети.

Встреча путина с китайской делегацией

Журналистка Кристина Зеленюк в Facebook подчеркнула, что цветник в центре помещения напоминает гроб. Пользователи в сети также отметили символизм снимка.

"Фото встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде. Только мне этот цветник по центру напоминает гроб?" — написала журналистка.

В сети высмеяли встречу путина и Си Цзиньпина в Самарканде

На встрече путин рассказал о "дружбе" рф и Китая, пока Пекин высасывает из россии все соки.

"Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международных правилах и центральной роли ООН", – заявил на встрече глава кремля.

Ранее СМИ разузнали, что президента рф якобы отговаривали от полномасштабного вторжения в Украину. Теперь из-за провалов на фронте в рф уже в открытую начали требовать отставку путина.