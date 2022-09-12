"Требуем отставки путина": десятки депутатов в россии подписывают заявление

Муниципальные депутаты собирают подписи на петицию

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино подписали публичное заявление с требованием отставки президента российской федерации владимира путина.

Такой документ опубликовала на своей Twitter-странице депутат петербургского Муниципального округа "Семеновский" Ксения Торстрем, занимающаяся сбором подписей на петицию.

"Мы, муниципальные депутаты россии, считаем, что действия президента в.в. путина наносят ущерб будущему россии и ее гражданам. Требуем отставки владимира путина с поста президента рссии!" — говорится в заявлении мундепов.

Заявление депутатов

В своем сообщении Ксения Торстрем отмечает, что любой муниципальный депутат может присоединиться к подписанию документа. Кроме того, она подчеркнула, что текст петиции лаконичный, никого не "дискредитирует".

Сообщается, что подписи под документом поставили более двух десятков депутатов, и они продолжают присоединяться. Официальной реакции российского правительства на это, конечно же, не последовало.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Путин заявил, что благодаря войне Россия сможет укрепить свой суверентитет. Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что война в Украине не закончится, пока не будут выполнены все цели, а по поводу переговоров речь вообще не идет.