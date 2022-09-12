"Вимагаємо відставки путіна": десятки депутатів у росії підписують заяву

Муніципальні депутати збирають підписи на петицію

Муніципальні депутати 18 округів Москви, Санкт-Петербурга і Колпіно підписали публічну заяву з вимогою відставки президента російської федерації володимира путіна.

Такий документ опублікувала на своїй Twitter-сторінці депутат петербурзького Муніципального округу "Семенівський" Ксенія Торстрем, яка займається збиранням підписів на петицію.

"Ми, муніципальні депутати росії, вважаємо, що дії президента в. в. путіна завдають шкоди майбутньому росії та її громадянам. Вимагаємо відставки володимира путіна з посади президента рф!" — йдеться у заяві мундепів.

Заява депутатів

У своєму повідомленні Ксенія Торстрем наголошує, що будь-який муніципальний депутат може приєднатися до підписання документа. Крім того, вона наголосила, що текст петиції лаконічний, нікого не "дискредитує".

Повідомляється, що підписи під документом поставили понад два десятки депутатів і вони продовжують доєднуватися. Офіційної реакції російського уряду на це, звичайно ж, не було.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, володимир путін заявив, що завдяки війні росія зможе зміцнити свій суверентітет. Нагадаємо, що раніше прес-секретар російського президента наголосив, що війна в Україні не закінчиться, доки не будуть виконані всі цілі, а щодо перемовин мова взагалі не йде.