Времена, когда путина ждали мировые лидеры прошли

В четверг, 15 сентября, президент рф владимир путин, которого начали критиковать открыто в россии, провел несколько встреч в Самарканде (Узбекистан).

Об этом сообщает официальный сайт президента рф. Во время одной из встреч главу кремля публично унизили. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров заставил кровавого диктатора ждать.

В Узбекистане на полях саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), заседания которого запланированы на 16 сентября, путин в одиночестве ждал президента Киргизии. В сети посчитали это публичным унижением.

"Приехал путин в Самарканд, и никому там он не нужен. Это заметно. Недавно он так же ждал Эрдогана, а тот не торопился на встречу. Тогда все списали на случайность. Хорошо, а с киргизским коллегой что – тоже нечаянно получилось?" — высмеял ситуацию в telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, подобное унижение президента рф произошло летом в Иране, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды "поставил путина на место". К слову, Эрдоган хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с путиным.

Напомним, 9 сентября путин провел заседание Совбеза рф, на котором говорили об Украине.