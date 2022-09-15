путіна публічно принизили на саміті ШОС (відео)

Часи, коли путіна чекали світові лідери пройшли

У четвер, 15 вересня, президент рф володимир путін, якого вже почали критикувати відкрито в росії, провів кілька зустрічей у Самарканді (Узбекистан).

Про це повідомляє офіційний сайт президента росії. Під час однієї із зустрічей главу кремля публічно принизили. Президент Киргизької Республіки Садир Жапаров змусив кривавого диктатора чекати.

В Узбекистані на полях саміту ШОС (Шанхайська організація співробітництва), засідання якого заплановані на 16 вересня, путін на самоті чекав на президента Киргизії. У мережі назвали це публічним приниженням.

"Приїхав путін у Самарканд, і нікому там він не потрібен. Це помітно. Нещодавно він так само чекав на Ердогана, а той не поспішав на зустріч. Тоді всі списали на випадковість. Добре, а з киргизьким колегою що – теж ненароком вийшло?" — висміяв ситуацію в telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, подібне приниження президента росії відбулося влітку в Ірані, де президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган двічі "поставив путіна на місце". До слова, Ердоган хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з путіним.

Нагадаємо, 9 вересня путін провів засідання Ради безпеки рф, на якому говорили про Україну.